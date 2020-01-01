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ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة

السبت 28 مارس 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة


غزة / سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم السبت، إنها ستقوم بتعويض موظفي أونروا "المياومة"، وهم العاملون على البند اليومي في حال عودة العملية التعليمية.

وأوضح  المستشار الاعلامي للاونروا عدنان أبو حسنة في تصريحات صحفية، أن اتحاد الموظفين أرسل عدة رسائل للقائم بأعمال المفوض العام لأونروا، لافتا الى ان  السيد كريستان سامروك أرسل ردًا لاتخاددالموظفين بنفس الموقف السابق.

وبين ابو حسنة، أن وكالة الغوث أوقفت دفع رواتب موظفي المياومة بعد انتهاء العقد الذي وقّعوا عليه، والذي ينص على أن دفع الرواتب خلال العمل فقد، مستدركًا: "بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًّا؛ فإنه لا يوجد عمل وبالتالي لا توجد رواتب مالية لهم".

وقال أبو حسنة إنه في حال استئناف العملية التعليمية في مدارس وكالة الغوث سيمتد العام التعليمي، وسيتم الدفع لهم أثناء العودة للعمل.

ووفق اتحاد موظفي الاونروا، يعمل 800 معلم في مجال التعليم على بند "المياومة" لدى وكالة الغوث "الأونروا"، وقد تضرروا بسبب تعطيل العملية الدراسية  للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

#الاونروا #عدنان ابو حسنة #اتحاد موظفين اونروا #عقود اليومي #كورونا #قطاع غزة

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