هنية يلتقي ملادينوف عبر تقنية الفيديو كونفرنس.. وهذا ما بحثاه!

غزة / سما /

عقد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، لقاءً ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع السيد نيكولاي ميلادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وعدد من مساعديه، حيث جرى بحث الأوضاع الناشئة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 عبر العالم، وانعكاس ذلك على الأوضاع في فلسطين.

واستعرض ميلادينوف جهود الأمم المتحدة التي تبذلها مع الدول المانحة ومع منظمة الصحة العالمية ومع الأونروا لتوفير متطلبات المرحلة الراهنة، وأشار إلى لقاءات متعددة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال.

من جانبه استعرض رئيس الحركة الأوضاع الحالية التي يمر بها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة المحتلة ومخيمات اللجوء والتجمعات الفلسطينية في الشتات، وانعكاس تفشي هذا الفيروس على الفلسطينيين، مشيرًا إلى ما يقوم به الاحتلال من إجراءات وحصار في غزة، وحواجز في الضفة المحتلة.

وتطرق رئيس المكتب السياسي إلى دور الأشقاء في كل من قطر ومصر وتركيا وما يبذلونه لمساعدة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب جهود الأطراف كافة، والقيام بالتزاماتهم تجاه شعبنا الفلسطيني.

وأضاف أن هذه المرحلة حساسة، ويجب أن تتضمن أعلى درجات التعاون والتنسيق، ووضع الخطط المشتركة على الأرض.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على ضرورة استمرار التواصل والعمل والتنسيق لمواجهة المخاطر الراهنة.