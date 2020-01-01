"الإغاثة الزراعية" تساعد مزارعي طمون بطحن القمح لتقديمه لأهالي بيت لحم

بيت لحم / سما /

قامت مجموعة من متطوعي الإغاثة الزراعية بطحن حبوب القمح وتعبئة الطحين، وذلك للمساهمة بالحملة التي أطلقها أهالي وبلدية ولجنة طوارئ بلدة طمون نصرة لأهالي محافظة بيت لحم، تحت عنوان "حملة اقسم رغيفك".

وأشاد مدير عام الإغاثة الزراعية بالمبادرة التي اطلقتها بلدية ولجنة طوارئ بلدة طمون والأهالي من مختلف الفصائل.

وأضاف: إن الإغاثة الزراعية تشجع مثل هذه المبادرات، وتشجع استنساخها في مناطق أُخرى من الوطن، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها أالمواطنون في ظل فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس عمر بشارات، منسق مشروع لدى الإغاثة الزراعية: إن المتطوعين تكفلوا بطحن حبوب القمح وتعبئتها في أكياس سعة 20 كغم، ونقلها من خلال شاحنتين محملتين بـ3.8 طن طحين للمواطنين في بيت لحم.

يُذكر أن الإغاثة الزراعية أطلقت حملتها "إحنا معكم" لمساعدة المواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا من خلال طواقمها والمتطوعين ولجان الحماية المجتمعية، إضافة إلى جمع الخضراوات والمواد الغذائية وإرسالها للمواطنين المقيدة حركتهم بسبب فيروس كورونا في محافظة بيت لحم.