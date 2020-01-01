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إسرائيل تعلن تعافي سفيرها في ألمانيا جيرمي يسسخاروف من كورونا

السبت 28 مارس 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن تعافي سفيرها في ألمانيا جيرمي يسسخاروف من كورونا


القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل، السبت، أن سفيرها في ألمانيا جيرمي يسسخاروف، قد تعافى من مرض كورونا.

وقد أصيب السفير الإسرائيلي بفيروس كورونا، قبل أسبوعين، بعد أن التقى هو ونائبه مع عضو في البرلمان الألماني، تبين إصابته بالفيروس أيضا.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن نتائج فحوص أجريت للسفير صباح اليوم أظهرت أنه قد تعافى من الفيروس.

وأضاف الموقع، أنه من المقرر أن ينهي يششخروف العزل مساء اليوم السبت.

ولا تزل زوجة السفير وأحد موظفي السفارة الإسرائيلية في ألمانيا في العزل.

وأعلن السفير يسسخاروف نيته إعادة فتح السفارة يوم الاثنين القادم، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا.

وفي أعقاب إصابة السفير يسسخاروف بكرونا صدر قرار باغلاق السفارة الإسرائيلية في برلين لمدة 14 يوما، وادخال جميع الطاقم الذي يبلغ عدده 150 عاملا إلى الحجر الصحي.

#اسرائيل #كورونا #السفارة الاسرائيلية #المانيا

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