  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد تدعو لانصاف غزة والسلطة مطالبةٌ بإرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات

السبت 28 مارس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تدعو لانصاف غزة والسلطة مطالبةٌ بإرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات


غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة، إلى إنصاف أهل قطاع غزة، وإرجاع  حقوقهم إليهم، في ظل الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم  بأسره، بفعل جائحة "كورونا".

وقال د. الحساينة في تصريح له :" في هذا الوقت الصعب الذي يعيشه العالم والمنطقة، وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يواجهها شعبنا، بات من الضروري إنصاف أهل غزة،  وإرجاع  حقوقهم، لأن في ذلك تعزيزٌ للقيم الوطنية التي أرساها المؤسسون الأوائل، القادة الشهداء الشهيد الرئيس ياسر عرفات، والشيخ المجاهد أحمد ياسين، والدكتور المعلم فتحي الشقاقي، والحكيم جورج حبش، وكل القادة من الشهداء والأسرى".

وشدد على أن إنصاف غزة  وأهلها يؤسسُ لنظامٍ عادل، ينهي آفة الانقسام، ونستعيد بموجبه الوحدة الوطنية.

ونوه د. الحساينة إلى أن مواجهة التحديات والابتلاءات تكون بأعلى درجات المسؤولية والتكافل والتضامن والشراكة الحقيقية، لا الصورية.

واكد على  أن السلطة مطالبةٌ بإرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات، وإنصافهم، وتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة  بين الجميع، مبيناً أنه بهكذا سلوك وقيم نواجه التحديات والكوارث، وفوق كل ذلك بالتوكل على الله جلّ في عُلاه.

#الجهاد الاسلامي #يوسف الحساينة #قطاع غزة #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر

إسرائيل قلقة من تفشي "كورونا" في غزة .. قد تتحول الى كابوس وتسونامي حقيقي

الموت يغيب القائد الوطني محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا

صحيفة تزعم : كورونا يعمق أزمة حماس المالية ويهددها بالإفلاس والحركة تنفي

غانتس يبرر قرار انضمامه إلى حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو.. وينتقد شركاءه السابقين!

بن زايد للأسد: سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة

الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

----

بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

36677

الاشتباه بوجود أخطاء بفحوصات الكورونا في اسرائيل .. مسؤول: قد نكون أمام حدث دراماتيكي

وصول أموال المنحة القطرية لغزة والصرف لـ 120 ألف أسرة خلال ايام

فيروس

مكافحة كورونا في غزة على طاولة "الرباعية الدولية"

ملحم : تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس