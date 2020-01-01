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اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنعى المناضلة تيريزا هلسة

السبت 28 مارس 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنعى المناضلة تيريزا هلسة


رام الله / سما /

نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضلة تيريزا هلسة، التي جسدت أسمى صور التضحية والفداء من أجل التحرر من الاحتلال.

وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان صحفي اليوم السبت، إن المناضلة الراحلة رئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية، واصلت نضالها المتفاني منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وهي تحمل فلسطين في قلبها، وعطاءها المخلص بعد تحررها من سجون الاحتلال خدمة للجرحى والاسرى الأبطال ..

وقدمت اللجنة التنفيذية لعائلة هلسة وللشعبين الأردني والفلسطيني بأحر التعازي واصدق مشاعر المواساة.

ولدت هلسة عام 1955 في مدينة عكا، والدها اسحاق هلسة اردني الاصل من مدينة الكرك، هاجر الى فلسطين، وأمها نادية حنا من قرية الرامة عكا، انضمت الى صفوف الثورة الفلسطينية، بعد ان رأت معاملة جنود الاحتلال لأبناء الشعب الفلسطيني في جنين، وعاشت في المملكة الأردنية الهاشمية مع أولادها الثلاثة، حتى وافتها المنية اليوم.

وسيشيع جثمان المناضلة هلسة إلى مثواه الأخير بمقبرة ام الحيران، يوم غد الأحد الساعة الثانية ظهرا.

#منظمة التحرير #تيريزا هلسة

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