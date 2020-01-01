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خلال 48 ساعة: الشرطة تتعامل مع 900 عامل دخلوا إلى محافظة نابلس

السبت 28 مارس 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 48 ساعة: الشرطة تتعامل مع 900 عامل دخلوا إلى محافظة نابلس


رام الله / سما /

تعاملت الشرطة والأجهزة الأمنية على مدار الـ48 ساعة الماضية مع 900 عامل دخلوا منطقة المحافظة، واحتجزت 12 مركبة وأغلقت 8 محلات غير ملتزمة بحالة الطوارئ وتابعت 26 حالة حجر منزلي غير ملتزمة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، في بيان لها اليوم السبت، أن الشرطة تعاملت أيضاً مع المحلات والمقاهي غير المصرح لها بفتح أبوابها، وأماكن الاكتظاظ في المحلات التموينية وقامت بعدة جولات ميدانية بكافة أرجاء المحافظة .

وأكد البيان أن الشرطة قامت باتخاذ إجراءاتها بحق المركبات والمحلات والأشخاص غير الملتزمين بحالة الطوارئ حسب الأصول الإدارية والقانونية.

#الشرطة #عمال فلسطين #كورونا #فلسطين

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