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بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

السبت 28 مارس 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة


غزة / سما /

 أظهرت صور تداولها نشطاء وصحفيين عن رئيس حركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة، برفقة عدد من القادة والمسؤولين، في جولة تفقدية لأماكن الحجر الصحي التي يتم بنائها دون أي إجراءات وقاية صحية من فايروس كورونا.

وتفقد السنوار، صباح يوم السبت، مكان إنشاء مستشفى للحجر الصحي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الصور  المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإنّ السنوار تفقد مكان الحجر الصحي الذي شرعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بإقامته منذ 10 أيام في شمال وجنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد شرعت في تاريخ 17/3/2020 بتمهيد أرض الموقع الأول للحجر الصحي، والواقع غرب مدينة رفح، والموقع الثاني في شمال قطاع غزة بالقرب من معبر بيت حانون/ ايرز، حيث سيتم تجهيز 1000 غرفة منفصلة تحتوي كل غرفة على حمام.

#يحيي السنوار #غزة #كورونا #حماس #الحجر الصحي #قطاع غزة
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