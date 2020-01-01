المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يقدم مساعدات لبلدة بدو

القدس المحتلة / سما /

قدم الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، اليوم السبت، مساعدات لبلدة بدو، شمال غرب القدس، التي توجد بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومحجور عليها بالكامل.

وقال: إن المساعدات شملت كمية كبيرة من الخبز ومواد التعقيم اللازمة للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وشدد النتشة على أن المؤتمر يتابع أوضاع بدو والحالات المصابة كما يراقب القرى والبلدات المجاورة تحسباً لأي طارئ، مؤكداً أن "هذه المساعدات تأتي في إطار واجب المؤتمر تجاه أبناء شعبنا في هذه الظروف العصيبة"، مشيراً إلى أن "كل إمكانات المؤسسة وكادرها جاهزون لخدمة المجتمع في هذه الأوقات العصيبة والوجودية".

وقال: إننا لن نبخل على المواطنين في تقديم المساعدات وفق الإمكانات المتاحة حتى نتمكن جميعاً من عبور هذه الأزمة بسلام، متمنياً السلامة للجميع، سائلاً العلي القدير أن يُجنبنا ويلات هذه الجائحة.