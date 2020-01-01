الديمقراطية تنظم حملة تعقيم في أحياء مدينة غزة للوقاية من كورونا

غزة / سما /

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية في حي الزيتون بمحافظة شرق غزة حملة تعقيم لمواجهة وباء "كورونا"، بحضور صف واسع من كوادرها في المنظمات الجماهيرية العمالية والشبابية واعضاء من هيئة محافظة شرق غزة بمسؤولية الرفيق عبد الحميد حمد عضو اللجنة المركزية للجبهة.

وانطلقت الحملة من امام مقر الجبهة بحي الزيتون وجابت الشوارع والمرافق العامة والمحلات التجارية والمنازل وعدد من المؤسسات والمشافي وساحة فلسطين ومواقف السيارات العمومية.

واشاد الرفيق سعيد جماصي مسؤول فرع الزيتون بالجبهة بحملة «سلامتك في البيت» والتي تقوم بها الجبهة الديمقراطية بكافة منظماتها الجماهيرية لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ورفع مستوى الوعي بالصحة العامة في صفوفه.

وطالب جماصي الجهات الرسمية بغزة بالاهتمام في وسائل الوقاية والحماية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم دائم ومستمر للمرافق العامة، ما يتطلب من البلديات دور فاعل في هذا المجال وتأمين كافة الإمكانيات، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل وتدريب فرق الطوارئ للتعاطي مع هذه الازمة التي تواجه الإنسانية جمعاء.

ودعا جماصي أبناء شعبنا إلى الاستجابة الفورية لكافة اجراءات الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل تدهور القطاع الصحي وقلة الامكانيات جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قامت الجبهة الديمقراطية في محافظة شمال قطاع غزة بحملة تعقيم واسعة لمداخل الشقق السكنية في أبراج الشيخ زايد والمناطق المحيطة بالأبراج في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في إطار مواجهة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وقد لاقت الحملة ترحيباً واسعاً من المواطنين الذين أشادوا بدور الجبهة الديمقراطية وتلاحمها الوطني والمجتمعي، باعتبارها جزء أصيل من أبناء شعبنا الفلسطيني وتقع على عاتقها المسؤولية الوطنية لمواجهة «كورونا».