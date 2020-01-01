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المجلس الوطني ينعى المناضلة تيريزا هلسة

السبت 28 مارس 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، المناضلة تيريزا هلسة الفدائية العربية الأردنية التي جسدت أسمى صور التضحية والفداء، من أجل التحرر من الاحتلال.

وقال المجلس الوطني في بيان له، إن المناضلة الراحلة رئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية، بدأت نضالها المتفاني منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وهي تحمل فلسطين في قلبها، وواصلت عطاءها المخلص بعد تحررها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، خدمة للجرحى والأسرى الأبطال دون كلل او ملل، حتى وافتها المنية.

وتقدم المجلس لعائلة المناضلة، وللشعبين الأردني والفلسطيني بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها عظيم الصبر والسلوان.

 
#المجلس الوطني #تيريزا هلسة

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