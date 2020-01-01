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ترك 10 آلاف دولار بقشيشاً في أحد مطاعم فلوريدا قبل قرار الإغلاق القسري

السبت 28 مارس 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترك 10 آلاف دولار بقشيشاً في أحد مطاعم فلوريدا قبل قرار الإغلاق القسري


وكالات / سما /

ترك أحد الأشخاص بقشيشاً يبلغ 10 آلاف دولار في مطعم في فلوريدا، تقاسمه نحو 20 موظّفاً بشكل متساو، قبل طرد معظمهم من العمل في اليوم التالي بسبب وباء كورونا المستجد.

وكتبت سلسلة "سكيليت" المحلّية المتخصّصة بتحضير وجبات الفطور على صفحتها على "فيسبوك" الخميس "رغم كلّ القصص السلبية التي نسمعها الآن، لا يزال هناك أشخاص رائعون في العالم".

خلال الأسبوع الماضي، ترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي لفلوريدا عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية باستثناء خدمات توصيل الطلبات.

وقال مالك سلسلة المطاعم روس إيدلوند، للصحافة المحلّية "لا نعرف حتى الآن من هو"، لكنّه يأمل بتحديد هوية هذا المحسن السخيّ.

وقال "لدينا زبائن يتردّدون بانتظام منذ سنوات، إنهم أصدقاء لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضّلة وأين يفضّلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم".

وفي ذلك اليوم، عاد 20 موظفاً في مطعم نابولي إلى منازلهم ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم. وفي اليوم التالي، لم يعد معظمهم إلى العمل.

وأضاف إيدلوند أنه اضطر للتخلّي عن 90 % من أصل 200 موظّف يعملون في تسعة مطاعم في فلوريدا بسبب قرار الإغلاق.

 
#بقشيش #فلوريدا

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