أثناء العزل.. تعرف على أشهر خدمات بث الفيديو مجاناً

وكالات / سما /

في ظل ظروف العزل الصحي الذاتي التي تطبقها معظم دول العالم حاليًا تجنبًا لانتشار فيروس كورونا (Covid-19)، زاد الوقت الذي يقضيه الناس على الإنترنت سواء لأغراض العمل أو الترفيه، وتعتبر مشاهدة الأفلام والعروض التلفزيونية وسيلة رائعة للمساعدة في قضاء الوقت.

لذلك ليس هناك وقت أفضل من الآن لتجربة خدمات بث الفيديو، خاصةً تلك التي لم تجربها بعد، حيث تقدم معظمها فترة تجريبية مجانية؛ مما يتيح لك اختيار الخدمة التي تناسبك بشكل أفضل.

فيما يلي كيفية تجربة أشهر خدمات بث الفيديو مجانًا أثناء العزل الصحي:

1- نتفليكس:

تعتبر منصة (نتفليكس) Netflix من أهم منصات بث الفيديو الآن نظرًا لكثرة المحتوى الذي تقدمه، كما تُخطط المنصة لإطلاق ما يصل إلى 53 إنتاجًا مختلفًا على مدار شهر أبريل تتضمن: أفلام، ومواسم كاملة من العروض التلفزيونية والعروض الكوميدية الخاصة.

تقدم نتفليكس تجربة مجانية لمدة 30 يومًا، وسيتعين عليك إدخال بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك، ولكن لا تقلق بشأن موعد تجديد الاشتراك لأن Netflix ستذكرك بأن الفترة التجريبية الخاصة بك على وشك الانتهاء قبل أن تُسحب رسوم أول شهر من البطاقة، وبذلك يمكنك الإلغاء قبل انتهاء الفترة التجريبية.

تقدم نتفليكس 3 خطط اشتراك لتلبي احتياجاتك تبدأ الخطة الأساسية منها بسعر 8 دولارات، وستحدد الخطة التي تختارها عدد الأجهزة التي يمكن تشغيل نتفليكس عليها في الوقت نفسه ودقت البث.

2- أمازون برايم فيديو:

تعمل منصة (أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video بشكل مختلف قليلاً عن أي خدمة بث أخرى لأنها جزء من حساب أمازون برايم الذي يشمل أكثر من مجرد بث الفيديو، حيث يتيح للأعضاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من مزايا أمازون تشمل الشحن السريع، والوصول إلى صفقات أمازون برايم داي، وغير ذلك الكثير.

تقدم أمازون برايم فيديو نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا لتستمع بعروض أمازون الحصرية Amazon Originals، بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة. وتبدأ أول خطة اشتراك بسعر 6 دولارات شهريًا فقط.

3- Apple TV Plus:

بدأت آبل المنافسة في مجال خدمات بث الفيديو في نهاية العام الماضي عندما أطلقت خدمة Apple TV Plus التي حققت نجاحًا ملحوظًا بالرغم من المنافسة القوية.

توفر Apple TV Plus إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 7 أيام، ولكن يمكنك الحصول على ما يصل إلى 12 شهرًا مجانًا عند شراء جهاز جديد من آبل.

يصل سعر الاشتراك بالخدمة إلى 5 دولارات شهريًا، ويدعم هذا الاشتراك ميزة المشاركة العائلية، حيث يمكن لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة نفسها مشاركة الاشتراكات في قنوات Apple TV.

4- Hulu:

تختلف منصة Hulu عن خدمات البث الأخرى المعروفة مثل: Netflix و Amazon Prime Video في أنها تتيح للمستخدمين الوصول المبكر إلى المسلسلات التلفزيونية الشائعة من شبكات تقليدية متعددة بعد بثها.

تقدم Hulu فترة تجريبية لمدة 30 يومًا تتيح لك الوصول إلى مكتبة Hulu الضخمة والاستمتاع بمواسم كاملة من المسلسلات الحصرية والأفلام و Hulu Originals وعروض الأطفال والمزيد. وتبدأ أول خطة اشتراك بسعر 6 دولارات شهريًا فقط.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من خدمات بث الفيديو الأخرى التي تقدم محتوى مميز وفترات مجانية تجريبية تترواح بين 7 إلى 30 يومًا، وتشمل:

• Disney Plus.

• HBO Now.

• Showtime.

• Starz.

ولكنها متاحة في عدد محدود من الدول ولا يمكننا في المنطقة العربية الوصول إليها إلا من خلال خدمة VPN قوية لتغيير موقع جهازك ليكون من ضمن الدول المدعومة.