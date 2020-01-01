الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي

وكالات / سما /

أعلنت شركة أميركية أنها ابتكرت جهازا "محمولا"، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في 5 دقائق فقط.

وقالت مختبرات "أبوت" في بيان أصدرته، الجمعة، إن الجهاز الجديد قادر أيضا على تأكيد عدم الإصابة بـ"كوفيد 19" في 13 دقيقة.

وأوضحت الشركة أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة، التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، الذي يأتي بحجم محمصة خبز صغيرة، ويعمل على التقنية الجزيئية، وبفضل حجمه الصغير سيتمكن العاملون في مجال الصحة من استخدامه خارج المستشفيات مستقبلا.

وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.

وأوضح المسؤول في الشركة روبرت فورد: "ستتم محاربة وباء كورونا على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء، من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق".