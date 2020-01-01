  1. الرئيسية
  2. الصحة

الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي

السبت 28 مارس 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي


وكالات / سما /

أعلنت شركة أميركية أنها ابتكرت جهازا "محمولا"، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في 5 دقائق فقط.

وقالت مختبرات "أبوت" في بيان أصدرته، الجمعة، إن الجهاز الجديد قادر أيضا على تأكيد عدم الإصابة بـ"كوفيد 19" في 13 دقيقة.

وأوضحت الشركة أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة، التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، الذي يأتي بحجم محمصة خبز صغيرة، ويعمل على التقنية الجزيئية، وبفضل حجمه الصغير سيتمكن العاملون في مجال الصحة من استخدامه خارج المستشفيات مستقبلا.

وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.

وأوضح المسؤول في الشركة روبرت فورد: "ستتم محاربة وباء كورونا على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء، من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق".

#كورونا #جهاز

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر

الموت يغيب القائد الوطني محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا

غانتس يبرر قرار انضمامه إلى حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو.. وينتقد شركاءه السابقين!

بن زايد للأسد: سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة

نتنياهو يعلن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: لا مفر من فرض الاغلاق الشامل!

الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

تقرير يكشف تسريبات حول شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الأخبار الرئيسية

وصول أموال المنحة القطرية لغزة والصرف لـ 120 ألف أسرة خلال ايام

فيروس

مكافحة كورونا في غزة على طاولة "الرباعية الدولية"

ملحم : تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس

178981-2056939963

صحيفة تزعم : كورونا يعمق أزمة حماس المالية ويهددها بالإفلاس والحركة تنفي

3202025214019214

إسرائيل قلقة من تفشي "كورونا" في غزة .. قد تتحول الى كابوس وتسونامي حقيقي