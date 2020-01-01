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زيت السمك عالي النقاء قد يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية

السبت 28 مارس 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيت السمك عالي النقاء قد يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية


وكالات / سما /

أجرى علماء جامعة كاليفورنيا في إيرفين، دراسة إحصائية، أظهرت نتائجها أن زيت السمك النقي يمكن أن يمنع حدوث أكثر من 70 ألف نوبة قلبية وجلطة دماغية وغيرها في الولايات المتحدة،

استخدم فريق البحث الذي ترأسه الدكتور ناتان وونغ، أستاذ ومدير برنامج الوقاية من أمراض القلب بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا، بيانات من نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية الذي أجرته مراكزمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تضمنت معايير الاختبارات السريرية متعددة الجنسيات التي أجراها علماء جامعة هارفارد تحت عنوان REDUCE-IT.

 

وكانت نتائج REDUCE-IT، قد بينت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري وعوامل خطر عديدة، الذين عندهم مستوى الدهون الثلاثية مرتفع وكذلك زيادة احتمال إصابتهم بنوبات قلبية، تمكنوا من تحسين حالتهم الصحية بتناول حمض إيثيل إيكوسابنتاينويك، الذي هو زيت سمك عالي النقاء، حيث انخفضت النوبات القلبية عندهم بنسبة 25%

ويؤكد البروفيسور وونغ، "توسع تحليلنا نتائج دراسات REDUCE-IT. وإذا أخذنا بالاعتبار أن كل فرد من بين 21 مريضا حصل على زيت السمك عالي النقاء لم يصب بأي مرض من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هذه نتيجة عالية لعموم البلاد".

#زيت السمك

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