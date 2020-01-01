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دولة يدعو المواطنين للالتزام بالحجر المنزلي والتعليمات

السبت 28 مارس 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعا رئيس بلدية بيتونيا، رئيس لجنة الطوارىء في المدينة ربحي دولة، الاهالي الى التزام الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع م تفشي فايروس كورونا المستجد ز

وشدّد على ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي والالتزام بتعليمات المكوث بالمنازل لجميع المواطنين.

وأكد دولة أن لجنة الطوارىء في البلدية على استعداد تام لتلبية كافة طلبات المواطنين خاصة المعوزين منهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وتعطل الأشغال .

وشدد دولة على ضرورة أن تسود ثقافة الوعي بأهمية دور العزل في كسر سلسلة عدوى الوباء. موجهًا شكره لكل أبناء شعبنا الذين عبّروا بالتزامهم عن حرصهم ووعيهم.

#ربحي دولة

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