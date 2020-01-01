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هل يُحرم ليفربول من لقب البريميرليغ؟

السبت 28 مارس 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يُحرم ليفربول من لقب البريميرليغ؟


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن تطور جديد بشأن مصير مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الكروي الحالي.

ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإنه قد يتم حرمان أندية "البريميرليغ" من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، إذا أعلن الاتحاد الإنجليزي بطلان النسخة الحالية للدوري المحلي.

وكانت تقارير إنجليزية قد زعمت أن هناك تزايد ملحوظ في عدد أندية "البريميرليغ" التي تطالب بإلغاء الموسم الحالي، حتى لو تسبب الأمر في حرمان ليفربول من حصد اللقب.

وأوضحت "صن", أن التهديدات ستكون أكبر على أندية "البريميرليغ"، إذا نجحت بلدان أخرى في استكمال بطولات الدوري لديها.

يشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي ورابطة "البريميرليغ" قررا تمديد إيقاف الدوري حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

#ليفربول #البريميرليغ

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