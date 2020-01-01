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لاخيار سوى ضمان التزام المواطنين بالإجراءات في غزة فورا..عصام يونس

السبت 28 مارس 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاخيار سوى ضمان التزام المواطنين بالإجراءات في غزة فورا..عصام يونس



في حالة الطواريء والأخطار، من الصعب النظر لسلوك المواطنين، في كل المجتمات، بأنه سلوك عقلاني، طالما لم يتجسد ماديا ويشعر المواطن باقترابه منه وحوله، عندها يختلف السلوك ويصبح مرتبطا بالحفاظ على الأمن الشخصي ولكن سلوك الحكومات وجهات الاختصاص المنوط بهم وضع الاجراءات والعمل على تنفيذها، يجب أن يكون سلوكا عقلانيا، لايخضع للتجريب ولا يتساوق مع السلوك "غير المدرك للخطر" للمواطن ، يجب اتخاذ الإجراءات في تناسب مع الخطر القائم ومع النتيجة المرجو تحقيقها. في ظل الجهود لمكافحة فايروس كورونا والخوف الحقيقي من انتشاره، وفي ظل عدم التزام المواطنين الصارم بالتعليمات، وربما حتى عدم التزام بعض ممن هم منوط بهم تطبيق تلك الإجراءات أنفسهم بالإجراءات والتعليمات، أدعو جهات الاختصاص في غزة لتحييد التجريب وأن تأخذ تلك الإجراءات التي تحفظ حقوق وكرامات أهلنا و التي تلزمهم  بالبقاء في البيوت ووقف كل مظاهر التجمعات فورا، والأهم ان نفكر معا وفي شراكة حقيقية بين مختلف مكونات مجتمعنا لحماية اهلنا من عمال وفقراء وذوي دخل محدود ويمكننا ذلك بماهو متوفر لنا من موارد كجهات حكومية وقطاعات مختلفة وماهو موجود من قيم التضامن والتكافل، كقيم أصيلة. يمكننا ذلك..نعم يمكننا ذلك، مزيدا من الشفافية ومزيدا من التضامن بعيدا عن "الشو" المقيت وصناعة النجوم في في هذا الوقت. في هذا الوقت العصيب أدعو الجميع لتحييد المختلف عليه وتعظيم المشترك وهو كبير بل كبير جدا.


  -المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان
- مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان
 

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