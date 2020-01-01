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غزة : هيئة مسيرات العودة تلغي المسيرة المليونية بذكرى يوم الارض

السبت 28 مارس 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : هيئة مسيرات العودة تلغي المسيرة المليونية بذكرى يوم الارض


غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومجابهة صفقة القرن الغاء المسيرات الجماهيرية المليونية في الثلاثين من آذار الذي يوافق ذكرى يوم الارض والذكرى السنوية الثالثة لمسيرات العودة.

وقالت في بيان لها بعد الغاء المؤتمر الصحفي:" إِننا في الهيئة  الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، ونجن نستعد لاحياء ذكرى يوم الارض وذكرى انطلاق مسيرة العودة ولان الفلسطيني اغلى ما نملك ورأسمالنا في المعركة، فإننا ندعو جماهيرنا الى عدم التوجه لمخيمات العودة يوم 30 مارس الجاري والبقاء في البيوت وعدم الخروج منها حفاظا على سلامة أهلنا وجماهيرنا الصامدة من الوباء القاتل كما وندعوهم للالتظام بكافة الاجراءات الصحية والوقائية المعلنة من وزارة الصحة ومن كافة الهيئات الرسمية في مواجهة وباء كورونا".

واستبدلت الهيئة المسيرات بمجموعة من الفعاليات ابرزها عقد مؤتمر صحفي للهيئة يوم الاثنين القادم 30 مارس الساعة 11 صباحا في مخيم العودة بموقع ملكة شرق غزة دون حضور جماهيري ورفع واطلاق الأعلام الفلسطينية في سماء الوطن، تحمل رسائل تؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية واستمرار المسيرة حتى العودة والتحرير.

ودعت الهيئة الى حرق علم الاحتلال لما يمثله من ظلم واضطهاد تاريخي لشعبنا وبأننا ماضون حتى كنس الاحتلال، والى توقف حركة السير والمواصلات العامة يوم 30 مارس لمدة 5 دقائق مع اطلاق صافرات الانذار وصافرات سيارات الاسعاف والدفاع المدني وسيارات الشرطة تخليدا للذكرى. 

كما دعت الهيئة كافة البلديات بمحافظات الوطن لاطلاق حملة وطنية للتعقيم تبدأ هذه الحملة من مدينة غزة ثم باقي المحافظات، والدعوة لقرع اجراس الكنائس والصدح بالتكبيرات من المساجد والشرفات وسطح المنازل في كل أنحاء الوطن في آن واحد وذلك بعد آذان المغرب مباشرة يوم الاثنين 30 مارس.

#مسيرات العودة #غزة #فيروس كورونا

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