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مكافحة كورونا في غزة على طاولة "الرباعية الدولية"

السبت 28 مارس 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكافحة كورونا في غزة على طاولة "الرباعية الدولية"


غزة / سما /

عقدت اللجنة الرباعية الدولية، اجتماعا خاصا بتداعيات انتشار فيروس كورونا، وسبل مكافحته ومنع انتشاره في قطاع غزة.

وجاء الاجتماع بطلب من المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، بحسب ما أعلنت الأمم للمتحدة.

وقال بيان صادر عن المنظمة الدولية إن ميلادينوف، عقد اجتماعا عبر الهاتف مع أطراف اللجنة الرباعية، قدم خلالها عرضا مفصلا عن الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، خاصة في قطاع غزة.


وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.

وقال دوغاريك إن "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط عقدت محادثة هاتفية قدم فيها المنسق الخاص ملادينوف إحاطة مفصلة عن خطة الاستجابة لفيروس كورونا، وتركز الكثير من النقاش على غزة، حيث تظل المخاطر كبيرة".

وأضاف: "ركز ملادينوف على جهود الأمم المتحدة، والتنسيق والتعاون الممتازين اللذين تم تأسيسهما مع جميع المحاورين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تواصلان تنسيق ردودهما، وهو عامل رئيسي في الاحتواء الذي تحقق حتى الآن".


وسجلت غزة 9 إصابات بكورونا وسط مخاوف من عدم قدرة القطاع المحاصر منذ سنوات على التعامل مع الأزمة الصحية حال تفشي الفيروس.

#غزة #فيروس كورونا #الرباعية الدولية

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