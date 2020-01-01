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الكشف عن المدير الفني الجديد للحوانين

السبت 28 مارس 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن المدير الفني الجديد للحوانين


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المدير الفني الجديد لفريق بيت حانون الأهلي, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن نادر النمس سيتولى تدريب "الحوانين" في الموسم القادم بدوري الدرجة الأولى, خلفا للمستقيل محمد صيدم.

ومن المقرر أن يباشر النمس عمله مع فريقه الجديد, في أغسطس المقبل, لضمان التحضير لمسابقتي الدوري والكأس.

يشار إلى أن بيت حانون الأهلي كان قريبا من الرجوع للممتازة بقيادة صيدم, لولا احتلاله المركز الثالث برصيد 38 نقطة, بفارق نقطة واحدة خلف الجلاء الثاني, ونقطتين خلف التفاح البطل.

#بيت حانون الأهلي #نادر النمس

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