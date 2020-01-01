إنتر ينافس 3 أندية كبرى على ضم أوباميانج

وكالات / سما /

يواجه نادي إنتر منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، للتوقيع مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم نادي آرسنال.

وينتهي تعاقد المهاجم الجابوني البالغ من العمر 30 عاماً مع آرسنال في صيف 2021، وسيضطر فريقه بيعه في الصيف المقبل لتفادي خسارته دون الحصول على أي مقابل مادي.

وأشارت قناة سبورت ميدياسيت الإيطالية، أن نادي إنتر حدد بالفعل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، كبديل محتمل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، القريب من مغادرة الفريق في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يواجه إنتر منافسة شرسة من الثلاثي برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على ضم أوباميانج.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية، أن أوباميانج لا يرغب في توقيع عقد جديد مع ناديه آرسنال، مما يجبر النادي اللندني الاستماع للعروض المقدمة.

وسجل أوباميانج 20 هدفاً وصنع هدفاً وحيداً هذا الموسم في 31 مشاركة له مع آرسنال في جميع المسابقات.