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ديبالا بعد إصابته بفيروس كورونا: لا يمكنني التنفس بسهولة

السبت 28 مارس 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا بعد إصابته بفيروس كورونا: لا يمكنني التنفس بسهولة


وكالات / سما /

تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس، عن أخر تطورات إصابته هو وصديفته أوريانا بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وكان ديبالا أخر المصابين بفيروس كورونا في يوفنتوس، بعد زميليه، دانييل روجاني مدافع البيانكونيري، وبليز ماتويدي لاعب الوسط الفرنسي.

وقال ديبالا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر يوتيوب: “ظهرت لدي أعراض أخرى قوية، لكنني أشعر اليوم بتحسن كبير”.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني: “الآن يمكنني التحرك والمشي بشكل أفضل، ومحاولة التدريب. لكن لا يمكنني التنفس بسهولة. لم استطع فعل أي شيء بعد 5 دقائق”.

وأختتم تصريحاته: “عضلاتي تؤلمني. لكن لحسن الحظ أنا وأوريانا في حالة أفضل الآن”.

#باولو ديبالا #فيروس كورونا #التنفس #يوفنتوس

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