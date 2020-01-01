ديبالا بعد إصابته بفيروس كورونا: لا يمكنني التنفس بسهولة

وكالات / سما /

تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس، عن أخر تطورات إصابته هو وصديفته أوريانا بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وكان ديبالا أخر المصابين بفيروس كورونا في يوفنتوس، بعد زميليه، دانييل روجاني مدافع البيانكونيري، وبليز ماتويدي لاعب الوسط الفرنسي.

وقال ديبالا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر يوتيوب: “ظهرت لدي أعراض أخرى قوية، لكنني أشعر اليوم بتحسن كبير”.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني: “الآن يمكنني التحرك والمشي بشكل أفضل، ومحاولة التدريب. لكن لا يمكنني التنفس بسهولة. لم استطع فعل أي شيء بعد 5 دقائق”.

وأختتم تصريحاته: “عضلاتي تؤلمني. لكن لحسن الحظ أنا وأوريانا في حالة أفضل الآن”.