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3 سيناريوهات لاستئناف الدوري الإسباني "الليغا"

السبت 28 مارس 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 سيناريوهات لاستئناف الدوري الإسباني "الليغا"


وكالات / سما /

ذكر تقرير إسباني اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الإسباني وضعت ثلاثة سيناريوهات لاستئناف "الليغا" بعد توقفها نظرا لتفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت.

وتم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليغا هي:

1- العودة للعب في مايو:

هذا التوقيت هو الأكثر تأييدا بين المسؤولين عن كرة القدم في إسبانيا، ويتضمن العودة للعب في منتصف مايو، حتى 30 يونيو أو 15 يوليو.

وهذا يعني أن الفرق ستضطر إلى لعب مبارياتها كل 3 أيام، وستقام هذه المباريات سواء بحضور جماهير أو لا.

وإذا كان هناك حاجة لإكمال الموسم خلف الأبواب المغلقة، فسيكون كذلك.

2- اللعب في وقت لاحق خلال الصيف:

بعد تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا، لم يعد هناك ضغطا على المسؤولين في الدوريات الأوروبية المختلفة لإنهاء الموسم بنهاية شهر يونيو، وهذا الأمر يعني أن الدوريات يمكن أن تنتهي في أغسطس أو سبتمبر.

3- العودة في سبتمبر:

هذا هو الخيار الأكثر صعوبة ورفضا، ولكن مع مرور الأيام، يبدو أنه الأكثر واقعية، وهذا يعني إعادة وضع مواعيد جديدة للموسم الجاري.

#الدوري الإسباني #الليغا

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