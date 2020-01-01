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نيمار يخرق الحجر الصحي بتصرفٍ متهور

السبت 28 مارس 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يخرق الحجر الصحي بتصرفٍ متهور


وكالات / سما /

خرق نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قوانين الحجر الصحي في البرازيل، متجاهلاً فيروس كورونا بتصرف متهور لاقى استياءً كبيراً من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نيمار دا سيلفا قد سافر إلى البرازيل، أثناء الحجر الصحي في أوروبا، بل وصل به الحال، إلى إقامة حفل في منزله ببلاد السامبا، للاحتفال بتأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نيمار دا سيلفا لم يتقيد بالعزل الصحي وبتوصيات السلامة في البرازيل لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، حيث ظهر في بعض الصور وهو يلعب على الرمال مع 5 من أصدقائه.

ويأتي تصرف نيمار دا سيلفا في الوقت الذي أصدر فيه باريس سان جيرمان عزل لاعبيه وإلزامهم منازلهم، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا، المتفشي في جميع بلدان العالم، بما فيها البرازيل.

ويجب أن نتذكر أنه إلى جانب النصائح الأساسية مثل غسل اليدين، تنصح منظمة الصحة العالمية بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، مما يعني الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بيننا وبين الآخرين.

ومع ذلك، يبدو أن نيمار يتجاهل هذه التدابير الأمنية من خلال الاستمرار في الاختلاط مع الأصدقاء، على الرغم من حقيقة أن الحكومة في البرازيل أمرت أيضاً مواطينها بالبقاء في منازلهم.

#نيمار دا سيلفا #الحجر الصحي

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