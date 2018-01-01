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زيدان يوافق على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

السبت 28 مارس 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يوافق على عودة رونالدو إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

فتح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، باب العودة من جديد لأسطورة الفريق كريستيانو رونالدو.

ورحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد عن صفوف الفريق في صيف 2018 وانتقل إلى يوفنتوس، في صفقة تجاوزت قيمتها حاجز الـ 105 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن زين الدين زيدان سيكون سعيداً بعودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى، كما يفتح فلورتينو بيريز رئيس النادي باب العودة.

وآثار الصحفي الشهير إيدو أجيري الجدل بحديثه عن عودة ممكنه لصديقه كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وهو ما أكدته الصحيفة الإسبانية بتواصلها مع النادي.

قد يبدو من الخيال التفكير في رؤية كريستيانو بقميص ريال مدريد من جديد، لكن وفقاً للصحيفة، قد تكون هناك عودة قريبة لهداف النادي التاريخي، ولم يعد أي شيء مستحيل بعد الآن.

وبعدما تحدث إيدو أجيري صديق رونالدو عن عودة محتملة للنجم البرتغالي، وهو سؤال لا يمكن لأحد بعد تأكيده أو إنكاره، لكن الحقيقة هي أن أبواب النادي مفتوحة له.

ويعتبر زين الدين زيدان، لاعبه السابق كريستيانو رونالدو كأفضل لاعبي العالم، وعلى الرغم من حقيقة أن اللاعب يتقدم في العمر، إلا أن زيزو لن يمانع عودة رونالدو من جديد كما أكدت مصادر من بيئة المدرب للصحيفة الإسبانية.

عودة رونالدو قد تكون معقدة بعض الشيء، حيث أن النادي أصبح أكثر تركيزاً على التعاقد مع المواهب الشابة، مع تداول اسم مبابي على طاولة مفاوضات النادي بجانب هالاند، ووجود اهتمام ببعض الشباب المميزين مثل ريان شرقي وكامافينجا.

#ريال مدريد #كريستيانو رونالدو #زين الدين زيدان

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