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ملحم : تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس

السبت 28 مارس 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم : تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس


رام الله / سما /

 أعلن الناطق باسم الحكومة اليوم السبت، عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في الضفة الغربية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات 97 حالة.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة في قرية أرطاس ببيت لحم لأقرباء زوجة العامل الذي أعلن عن إصابتها، وتسجيل إصابة جديدة في حزما شرق القدس لشاب (29 عامًا)، ويعمل في مستوطنة إسرائيلية، وإصابة جديدة في بلدة القبيبة شمال غرب القدس، لمخالطة لمصابة من بدو.

وأوضح ملحم أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 97 إصابة، بينهم 18 حالة تعافي.

وأشار إلى أن عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية انتشار الفايروس 5562 عينة، بينها 291 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحضّ الناطق باسم الحكومة، المواطنين على تجنب الزيارات العائلية، والحرص على التباعد الاجتماعي.

#فيروس كورونا #الضفة #القدس #اصابات

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