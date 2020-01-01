نابلس: القبض على 4 مشتبه بهم بالاعتداء على شاب

رام الله / سما /

قبضت الشرطة اليوم السبت، على 4 أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على شاب في البلدة القديمة بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغًا عن وصول شاب مصاب بعدة إصابات بآلة حادة لأحد مشافي المدينة، وعلى الفور تحرك فريق التحقيق بالشرطة للمستشفى وضبطت أقوال المصاب بعد خروجه من غرفة عمليات المستشفى وقد أدخل غرفة العناية المكثفة لمراقبة وضعه الصحي.

وأضافت أن الشرطة القت القبض على 4 اشخاص يشتبه بضلوعهم بالاعتداء وباشرت سماع اقوالهم حسب الأصول.

وأكدت الشرطة انها قامت بتوقيف المشتبه بهم الأربعة لحين عرضهم على النيابة العامة اصولاً.