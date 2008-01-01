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الأردن: الاعلان عن إجراءات جديدة لدفن جثمان أولى ضحايا كورونا

السبت 28 مارس 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: الاعلان عن إجراءات جديدة لدفن جثمان أولى ضحايا كورونا


وكالات

قال عضو لجنة الأوبئة في الأردن، بسام الحجاوي، إن جثمان السيدة، التي تعد أولى ضحايا فيروس كورونا في البلاد، سيوارى الثرى، بحسب قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته حول دفن الموتى.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الحجاوي، أن جثمان المتوفاة (83 عاما) سيوارى الثرى ضمن إجراءات صحية بإشراف الصحة العامة في مراحل الغسل، والتكفين، والدفن في المقبرة العامة، وبما لا يشكل أي خطر على القائمين على هذه الإجراءات، وذلك وفقا لقانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته حول دفن الموتى.
وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة، سعد جابر، أن المرأة الثمانينية، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، كانت تعاني من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم.
وأعلن وزير الصحة، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.

#الاردن #دفن #وفاة #فيروس كورونا

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