  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقرير يكشف تسريبات حول شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

السبت 28 مارس 2020 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف تسريبات حول شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة


القدس المحتلة / سما /

كشفت الإذاعة العبرية  تفاصيل المناقشات الجارية، بين حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب "حوسين ليسرائيل" بزعامة بيني غانتس، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. 

وأفادت الإذاعة، بأن هناك العديد من الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة، التي يعارضها بعض قيادات "الليكود". وذكرت الإذاعة أن مقربي غانتس، يشترطون تولي وزارات: الصحة وجودة البيئة، وألا يعود القيادي في "الليكود" يولي إيدلشتين، إلى تولي رئاسة الكنيست، بعد أن لم ينصع لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا. 

كما تنص المقترحات، ان يُطلق على الحكومة في الأشهر الستة المقبلة: "حكومة طوارئ"، تتعامل فقط مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فايروس كورونا، حيث يشغل نتنياهو رئاستها منذ إقامتها حتى نصف المدة (نحو سنتين)، ويكون حينها غانتس وزيرا للأمن، وشريكه غابي أشكنازي وزيرا للخارجية. 


وبحث الزعيمان خلال المكالمة التي كانت دافئة وودية الخطوات المختلفة المطلوب اتخاذها من أجل التعامل مع تفشي وباء كورونا.

وبعد انقضاء نصف المدة، سيستقيل نتنياهو من رئاسة الحكومة لصالح غانتس، تاركا وزارة الأمن لغابي أشكنازي، حيث من المتوقع أن تظل أيضا وزارة الخارجية مع حزب غانتس. وفي الوقت نفسه، فهناك احتمال أن يتنازل حزب غانتس عن وزارة الخارجية، ويحتفظ برزمة أخرى من الوزارات طوال فترة ولاية الحكومة، وهي: القضاء والإعلام والثقافة. وقالت مصادر مطلعة، أن اشكنازي يوجه أنظاره نحو "الليكود"، وينوي أن يرث نتنياهو بقيادة الحزب، بعد اعتزال الأخير للعمل السياسي. 

ويطمح الطرفان على التوقيع على اتفاق لتشكيل الحكومة، بحلول مطلع الأسبوع المقبل، حيث لا يزال التفاوض بينهما مستمرا، خصوصا حول المواضيع العالقة، وهي منصب رئاسة الكنيست. 

#حكومة #اسرائيل #غانتس #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

شاهد... صورة ظهرت خلف الملك سلمان تحدث ضجة على الإنترنت

مع تفشي كورونا... إحصائية مرعبة لسكان أوروبا في عدم غسل اليدين بعد قضاء الحاجة

وفاة مواطن متأثرا بجراحه جراء حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا الى 23

غانتس يبرر قرار انضمامه إلى حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو.. وينتقد شركاءه السابقين!

ملثمون يخرجون في قرية دير عمار ليلا لإجبار العمال على الحجر المنزلي

بن زايد للأسد: سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة

ملحم: تسجيل ٧ إصابات جديدة بكورونا في بيت لحم وبدو بينهم رضيعة

الأخبار الرئيسية

3202025214019214

إسرائيل قلقة من تفشي "كورونا" في غزة .. قد تتحول الى كابوس وتسونامي حقيقي

الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

00

الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

ملحم

ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا و100 عينة من بلدة ارطاس والمحافظات لا زالت قيد الفحص