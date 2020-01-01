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قادة الاحتلال يستخدمون مخبأ نوويا للحماية من "كورونا"

السبت 28 مارس 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قادة الاحتلال يستخدمون مخبأ نوويا للحماية من "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون إسرائيليون، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية فتحت ملجأ حربيا في تلال القدس المحتلة للمساعدة في تنسيق حملتها ضد انتشار فيروس كورونا.

الملجأ الذي يطلق عليه "مركز الإدارة الوطني" بني منذ أكثر من عقد بسبب القلق بشأن برنامج إيران النووي وتبادل الصواريخ مع "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس". 

أماكن معيشة ومنشآت للقادة

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، يضم الملجأ أماكن معيشة ومنشآت للقادة ويمكن الوصول إليه من المجمع الحكومي في القدس والتلال الغربية المؤدية إلى "تل أبيب".

وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "رويترز": "هذا (المخبأ) هو أداة أخرى لإدارة ومراقبة وتتبع الفيروس التاجي، مضيفا: "نحن نتفهم أن هذه الأزمة سترافقنا لفترة طويلة من الوقت".

وقال جيش الاحتلال، إنه سينشر قوات لمساعدة الشرطة في دوريات الشوارع لفرض الإغلاق الذي يرمي لاحتواء فيروس كورونا.

وذكر أن نحو 500 جندي سينضمون إلى وحدات الشرطة اعتبارا من يوم الأحد للمساعدة ”في القيام بدوريات وعزل وتأمين مناطق معينة وإغلاق الطرق ومهام مشابهة أخرى".

"لا يحمي من الميكروبات"

من جهة أخرى، قلل وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، من هذه الخطوة، وقال في تصريحات إذاعية إن المخبأ "ليس له صلة (بالأزمة). لسنا تحت هجوم صاروخي يتطلب منا أن نكون تحت الأرض".

وكان وزير الطاقة، يوفال شتاينيتز، قد قال في وقت سابق في مقابلة مع محطة إذاعة تل أبيب" 102 FM" إن المخبأ له فائدة محدودة الآن لأنه "يحمي من القنابل وليس من الميكروبات".

#الاحتلال #مخبأ #فيروس كورونا

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