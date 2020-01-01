حالة الطقس : انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار متفرقة

رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.