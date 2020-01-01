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الخليل: قوات الاحتلال تهاجم حاجزا أقامه مواطنون لإرشاد العمال العائدين من أراضي الـ48

الجمعة 27 مارس 2020 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: قوات الاحتلال تهاجم حاجزا أقامه مواطنون لإرشاد العمال العائدين من أراضي الـ48


الخليل / سما /

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، حاجزا أقامه المواطنون في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، للفحص والإرشاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال فؤاد العمور من لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا والمتواجد في المكان، إن قوات الاحتلال هاجمت الحاجز الذي أقامته اللجنة قرب قرية تواني، والذي يسلكه العمال القادمين من أراضي 48، وحاولت إزالته، وتصدى لهم المواطنون.

وأضاف العمور أن هذا الحاجز نصب بمبادرة من الأهالي منذ عشرة أيام، ضمن إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يقدم إرشادات ومواد تعقيم للعمال العائدين للمدينة.

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