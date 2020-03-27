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بن زايد للأسد: سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة

الجمعة 27 مارس 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن زايد للأسد: سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة


ابو ظبي /سما/

اعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة ابو ظبي، عبر حسابه على "توتير"،"بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020

ويذكر ان هذا أول اتصال هاتفي بين بن زايد والأسد منذ سنوات.

#محمد بن زايد #ابو ظبي #الامارات #كورونا #بشار الاسد #سوريا

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