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الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

الجمعة 27 مارس 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة


غزة / سما /

استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، مساء يوم الجمعة، موقعاً عسكرياً شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال استهدف موقع فلسطين شمال بيت لاهيا بصاروخ استطلاع.

كما جدد طيران الاستطلاع للمرة الثانية استهدافه لارض فارغة، محيط موقع فلسطين شمال القطاع.

في السياق، قالت القناة 12 العبرية، أن الجيش يقصف أهدافاً في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صاروخًا، أطلق من غزة، تجاه البلدات الإسرائيلية القريبة المجاورة للقطاع، منوهةً إلى أن القبة الحديدة قد اعترضته.

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