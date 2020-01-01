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الولايات المتحدة: 1246 وفاة بكورونا وعدد الإصابات 85356

الجمعة 27 مارس 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة: 1246 وفاة بكورونا وعدد الإصابات 85356


واشنطن /سما/

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، 85356 إصابة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 16916 حالة.

وقالت: إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1246 بزيادة 252 حالة.

وذكرت المراكز أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليوم 26 مارس مقارنة مع الرقم المعلن قبل يوم.

وأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تعكس بالضرورة الحالات المسجلة بكل ولاية على حدة، حيث أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، أن إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا في ولايته تجاوز الـ500 شخص، إضافة إلى تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأكد كوومو الجمعة، أن عدد ضحايا فيروس كورونا ارتفع من 385 إلى 519 شخصا، وأنه تم تسجيل 7400 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 44635 شخصا، بحسب ما نقلته "رويترز".

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