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كورونا: اكثر من 300 الف إصابة بأوروبا.. وايطاليا تسجل اعلى حصيلة يومية بالوفيات

الجمعة 27 مارس 2020 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا: اكثر من 300 الف إصابة بأوروبا.. وايطاليا تسجل اعلى حصيلة يومية بالوفيات


روما /سما/

باتت إيطاليا صاحبة أسوأ حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد تسجيلها نحو ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 969 حالة منذ أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 9134.

ورغم ذلك، تواصل وتيرة انتشار العدوى في التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا بـ7,4 بالمئة، هي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من شهر.

انتظارُ الوفاء من الشركاء الأوروبيين

على صلة، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الجمعة، إن بلاده تنتظر من شركائها الأوروبيين، الوفاء تجاه التحديات التي سببها تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك في بيان نشره دي مايو، عبر حسابه في "فيسبوك"، تعليقا على القمة التي عقدها قادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية، أمس الخميس، حول التدابير الاقتصادية في مواجهة كورونا والتي لم تسفر عن نتائج.

وقال الوزير الإيطالي: "ننتظر الوفاء من شركائنا الأوروبيين، وننتظر قيام أوروبا بواجباتها، لأن الكلمات المنمقة لا تنفعنا".

كورونا: أكثر من 300 ألف إصابة بأوروبا

وسجّلت أوروبا أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفهم في إيطاليا بواقع 9134، وإسبانيا بواقع 64059، بحسب حصيلة لفرانس برس.

وأحصت فرانس برس بناء على أرقام رسمية 305851 إصابة في أوروبا، بينها 18289 وفاة لتكون القارة الأوروبية الأكثر تضررا نتيجة تفشي الوباء، تليها آسيا بـ102043 إصابة بينها 3683 وفاة.

منظمة الصحة: نقص عالمي "مزمن" بمعدّات الوقاية

على صلة، حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء "كوفيد-19" يعد بين التهديدات الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى العالم حاليا.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس ادهانوم غبرييسوس، إن "النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الشخصية بات بين التهديدات الأكثر إلحاحا لقدرتنا المشتركة على إنقاذ الأرواح".

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