  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

وفد فلسطيني يبحث مع وزير الصحة اللبناني تحصين المخيمات في مواجهة كورونا

الجمعة 27 مارس 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فلسطيني يبحث مع وزير الصحة اللبناني تحصين المخيمات في مواجهة كورونا


بيروت /سما/

بحث وفد فلسطيني برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، اليوم الجمعة، مع وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بحضور ممثلين للمؤسسات واللجان الصحية الفلسطينية، تنسيق الجهود والتخطيط المشترك لحماية المخيمات وتحصينها في مواجهة وباء كورونا.

واكد الوفد حرصه على التعاون مع وزارة الصحة في كل الإجراءات الوقائية، وعليه تم تشكيل هيئة صحية متخصصة، للإشراف على تنفيذ الخطط الوقائية والتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الصحة.

ولفت الوفد إلى تنفيذه إجراءات وقائية في كل التجمعات والمخيمات الفلسطينية في لبنان على مستوى التوعية والإرشاد وتعقيم الشوارع والمحال التجارية والعمل على منع التجمعات الخاصة والعامة، وإغلاق المؤسسات التزاماً بقرار الحكومة، مؤكداً على خلوّ المخيمات من أي مصاب بالفيروس.

وشدد الوفد على أن الوزارة يجب أن تكون معنية في الاطلاع على أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان ومعالجة أية حالات مصابة بالفيروس لا قدر الله.

كما شدد على ضرورة التواصل والتنسيق، مطالبين بضرورة دعم المؤسسات الصحية لكي تقوم بدورها المنوط بها.

بدوره لفت وزير الصحة اللبناني أن وزارة الصحة والدولة اللبنانية معنية بكل المقيمين على أراضيها، التزاماً بالمسؤولية الأخوية والوطنية والقومية والإسلامية.

كما ثمن الوزير الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة كورونا، مبدياً استعداد وزارة الصحة للتعاون والتنسيق الكامل، وفرز مندوب عن الوزارة في هيئة الطوارئ المركزية.

وأكد أنه على استعداد لدعم المؤسسات الصحية الفلسطينية بما يتوفر للوزارة من مواد ومستلزمات لها علاقة بالوقاية، مشيراً إلى أنه يقوم بالضغط على المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني، لكي تقوم بواجباتها داخل الوسط الفلسطيني.

وأكد حرصه الكامل على التعاون مع لجنة الطوارئ المركزية، مبدياً استعداده لتقديم كل ما يلزم لمواجهة كورونا، لأن الفيروس لا يفرق بين فلسطيني ولبناني.

#لبنان #كورونا #مخيمات اللاجئين #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مع تفشي كورونا... إحصائية مرعبة لسكان أوروبا في عدم غسل اليدين بعد قضاء الحاجة

شاهد... صورة ظهرت خلف الملك سلمان تحدث ضجة على الإنترنت

هكذا ستبدو حكومة نتيناهو ـ غانتس

"حماس" تعلق على مبادرة الحوثي تجاه معتقليها في السعودية

الصحة بغزة تعلن نتائج فحص 98 عينة.. وتؤكد لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بكورونا

وفاة مواطن متأثرا بجراحه جراء حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا الى 23

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

00

الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

ملحم

ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا و100 عينة من بلدة ارطاس والمحافظات لا زالت قيد الفحص

نتنياهو يعلن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: لا مفر من فرض الاغلاق الشامل!

الصحة بغزة: استمرار الحصار الاسرائيلي يهدد المقومات الصحية والانسانية لمواجهة فيروس كورونا