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الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر

الجمعة 27 مارس 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر


غزة / سما /

قررت وزارة الصحة بغزة حجر اثنين من الصحفيين دخلا مركز للحجر الصحي برفح.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انه بناء على التقرير الصحفي الذي تم تصويره في المستشفى الميداني للعزل الطبي برفح وهو ما يشكل مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة جهات الاختصاص، تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر واتخاذ قرار مباشر بحجر الصحفيين اللذين اعدا التقرير المذكور.

وأكد معروف  ان وزارة الصحة ستقوم بمتابعة ذلك فورا.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إنه جاري تنفيذ اجراءات الحجر الصحي للصحفي والمصور الذين اعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل بمعبر رفح رغم قيام الطاقم الطبي باخذ اجراءات السلامة لهم خلال عملهم ولكن اجراء الحجر هو اخذاً بالاحوط و حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وأضافت: كما سيتم المساءلة حول السماح بالتصوير ونشر المادة

وأثار دخول الصحفيين لمركز الحجر جدلا واسعا بغزة حول إجراءات السلامة المتبعة حول مراكز الحجر الصحي.

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