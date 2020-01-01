  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا: الحجر على مدينة و4 قرى بسبب كورونا

الجمعة 27 مارس 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: الحجر على مدينة و4 قرى بسبب كورونا


انقرة /سما/

فرضت الحكومة التركية حجرا صحيا على مدينة و4 قرى تقع شمالي البلاد بسبب الاشتباه بتفشي فيروس كورونا فيها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه "تم تنفيذ الحجر الصحي على مدينة كانديرلي المتصلة بمركز مدينة ريزي وقرى ينى السليمية وبشيكتاش واينتيبي ومالتيبي".

وقالت مديرية الصحة في مقاطعة ريزي: "سيتم التدقيق على مداخل ومخارج هذه القرى ولن يسمح بالدخول والخروج مرة أخرى".

وأضافت: "ستقوم الفرق الطبية بزيارة جميع المنازل وفحص كل شخص ومن ترى أن لديه أعراضا مثل السعال وارتفاع الحرارة سيتم عزله، وإن اضطر الأمر نقله إلى المستشفى".

وشددت السلطات على أن المخابز والسوق التي تلبي احتياجات المواطنين ستخضع لرقابة أشد

#تركيا #كورونا #الحجر الصحي #فيروس

الأكثر قراءة اليوم

مع تفشي كورونا... إحصائية مرعبة لسكان أوروبا في عدم غسل اليدين بعد قضاء الحاجة

شاهد... صورة ظهرت خلف الملك سلمان تحدث ضجة على الإنترنت

هكذا ستبدو حكومة نتيناهو ـ غانتس

"حماس" تعلق على مبادرة الحوثي تجاه معتقليها في السعودية

الصحة بغزة تعلن نتائج فحص 98 عينة.. وتؤكد لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بكورونا

وفاة مواطن متأثرا بجراحه جراء حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا الى 23

تعرف على الأسباب التي تجعل النساء أكثر قدرة من الرجال على مواجهة فيروس كورونا..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

ملحم

ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا و100 عينة من بلدة ارطاس والمحافظات لا زالت قيد الفحص

نتنياهو يعلن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: لا مفر من فرض الاغلاق الشامل!

الصحة بغزة: استمرار الحصار الاسرائيلي يهدد المقومات الصحية والانسانية لمواجهة فيروس كورونا

كورونا في اسرائيل: 12 حالة وفاة و3035 اصابة بينها 49 حرجة