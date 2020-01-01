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تسجيل 969 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

الجمعة 27 مارس 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 969 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا


روما /سما/

 أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.

وكانت السلطات قد أعلنت يوم الخميس، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 26 ألفا اليوم الجمعة، وبلغ العدد 26400 حالة وفاة حتى الآن معظمها في أوروبا.

وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 9134 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292.

وسجلت في أنحاء العالم 574829 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي.

#ايطاليا #كورونا #وفيات

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