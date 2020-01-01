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الصليب الأحمر: كورونا قد يشعل اضطرابات بين فقراء الغرب ويزيد خطر الانتحار

الجمعة 27 مارس 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: كورونا قد يشعل اضطرابات بين فقراء الغرب ويزيد خطر الانتحار


جنيف /سما/

قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا: إن اضطرابات اجتماعية يمكن أن تندلع بين الفقراء والمهمشين في المدن الكبرى بالغرب لافتقارهم لموارد دخل مع تفشي كورونا.

وأضاف روكا، وهو إيطالي ويرأس اتحاد أكبر شبكة إغاثة في العالم، إنه إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية يتزايد خطر الانتحار بين الضعفاء والمعزولين.

وقال في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف نقلتها "رويترز": "يوجد كثير من الناس يعيشون مهمشين للغاية داخل ما يسمى الثقب الأسود في المجتمع.. أخشى أنه في غضون أسابيع قليلة ستكون لدينا مشاكل اجتماعية في أصعب الأحياء في المدن الكبرى".

وتابع: "هذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لأنهم لا طريق أمامهم للحصول على دخل".

وتم رصد أكثر من 80 ألف إصابة بالفيروس في إيطاليا منذ ظهور المرض هناك قبل أكثر من شهر، توفي منهم 8215 شخصا وهو أكبر عدد من المتوفين في دولة واحدة.

#الصليب الاحمر #كورونا #اوروبا

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