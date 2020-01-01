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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التونسي..

الجمعة 27 مارس 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التونسي..


تونس /سما/

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من شقيقه الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة.

واطمأن سعيد، خلال الاتصال على أوضاع شعبنا الفلسطيني في ظل انتشار فيروس كورونا، وهذه الجائحة التي تصيب العالم أجمع. وأعلن وقوفه إلى جانب شعبنا في كل المراحل وتحديدا في هذه المرحلة، مؤكدا أن تونس شعبا وقيادة جاهزة للتعاون الكامل مع فلسطين.

من جانبه، شكر الرئيس عباس، نظيره التونسي على هذا الاتصال، وتمنى السلامة لتونس وشعبها، ودوام التوفيق والخروج من هذه الأزمة.

وأكد أهمية التعاون المشترك والتنسيق الدائم لمصلحة الشعبين خاصة في هذه المرحلة الحساسة، مشددا على عمق العلاقة الفلسطينية التونسية، ووقوف تونس الدائم إلى جانب شعبنا في كافة المحافل.

#الرئيس عباس #تونس #فلسطين #كورونا #الرئيس التونسي #قيس سعيد

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