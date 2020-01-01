عريقات يبحث مع بوغدانوف الأوضاع في دولة فلسطين

رام الله / سما /

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول افريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الوضع في دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الجمعة، تمت خلاله مناقشة الوضع الحالي، حيث أطلع عريقات المسؤول الروسي على الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمنع تفشي وباء "كورونا".

بدوره، أكد بوغدانوف استعداد روسيا الثابت للاستمرار في تقديم المساهمة مستقبلا فيما يتعلق بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قانوني دولي معروف، سواء كان ذلك في صيغ ثنائية أو في إطار منطقة الشرق الأوسط.