اغلاق الطريق الواصل بين بيت لحم والخليل في اطار اجراءات مواجهة الكورونا

بيت لحم / سما /

اغلقت اليوم الطريق الواصل بين محافظتي بيت لحم والخليل بالمرابع الحجرية الكبيرة وذلك عند مفرق النشاش الى الجنوب من بلدة الخضر وهو حلقة الوصل الرئيسية بين المحافظتين وبالتالي لم تعد الطريق بينهما مفتوحة او سلسلة كما كانت قبل نحو الثلاثة اسابيع.

وأغلقت لجنة الطوارئ في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، اليوم الجمعة، كافة مداخل القرية، بعد أن جرى تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” فيها.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في القرية سمير أبو صوي، إنه فور الإعلان عن تسجيل إصابتين لشاب ووالدته، تم إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، إلا للحالات الضرورية.

وأضاف أبو صوي، أن طاقم الدفاع المدني قام بتعقيم القرية، مشيرا إلى أن نحو 30 مواطنا ممن اختلطوا بالمصابين، دخلوا في الحجر الصحي المنزلي.