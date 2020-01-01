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"بيوتكم ملاذاتكم الآمنة من خطر هذا الوباء"

ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا و100 عينة من بلدة ارطاس والمحافظات لا زالت قيد الفحص

الجمعة 27 مارس 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا و100 عينة من بلدة ارطاس والمحافظات لا زالت قيد الفحص


رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن، وأن العمل جار على فحص 100 عينة من قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وعدد من المحافظات.

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء "كورونا"، اليوم الجمعة، أن الحكومة ولجنة الأزمة تُقيّم يوميا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، كل الإجراءات وسلامة التوجهات والالتزام بجميع الإجراءات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك التزام إلى حد كبير من المواطنين بالإجراءات، رغم بعض الثغرات التي يجري معالجتها.

وقال: ما نرجوه من المواطنين هو التعاون الفردي والمجتمعي مع الحكومة، التي تراهن على الوعي الفردي والوعي الجمعي لمخاطر هذا الوباء.

وأضاف أن السيدة المصابة من قرية أرطاس مع إبنها العامل هي ربة منزل وليست عاملة، كما ذكر خطأ بالإيجاز الصحفي الصباحي.

وأوضح ملحم أن نتائج الفحوصات لعينات أخذت من 25 شخصا من بلدة بدو وعدد من المحافظات كانت سلبية أي غير مصابة.

وحذر ملحم من نشر الشائعات، مطالبا بتوخي الدقة لأن الأخبار غير الدقيقة من شأنها أن تثير البلبلة. وقال مخاطبا المواطنين: "بيوتكم ملاذاتكم الآمنة من خطر هذا الوباء".

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #كورونا #وباء #فلسطين

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