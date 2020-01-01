  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس يبرر قرار انضمامه إلى حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو.. وينتقد شركاءه السابقين!

الجمعة 27 مارس 2020 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يبرر قرار انضمامه إلى حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو.. وينتقد شركاءه السابقين!


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس حزب "حصانة إسرائيل" بيني غانتس أنه لا تنتابه أي شكوك في قراره الانضمام إلى حكومة طوارئ وطنية، "إذ إنه قام بما يحتاجه الشعب حاليا". على حد قوله.
 
وانتقد غانتس شركاءه السابقين في كاحول لافان يئير لابيد وموشيه يعالون، قائلا في تدوينة بالفيسبوك إن كل من يقود الدولة إلى جولة أخرى من الانتخابات في الوقت الذي تفقد فيه العديد من العائلات مصادر رزقها عليه عن يقول ذلك بصراحة وجهارا.
 
وأضاف غانتس أنه قد وصل إلى مفترق طرق، وكان عليه اتخاذ القرار الصائب وقد اعتقد بعض أقطاب الحزب أنه يجب الذهاب إلى انتخابات رابعة، وليس للتسوية مع نتنياهو.
 
وأكد غانتس أنه طرح عليهم العديد من البدائل تفاديا لانشقاق الحزب، إلا أنهم رفضوها رفضا باتا.
 
وأوضح رئيس حزب "حصانة إسرائيل" أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الشركاء للانضمام إليه.
 
وتابع القول إنه "يتفهم كل من أصيب بخيبة أمل ويحترمه، إلا أن هناك وعدا كان قد قطعه ولا يمكن له أبدا الحنث به، وهو إسرائيل قبل كل شيء"

#بيني غانتس #اسرائيل #انتخابات الكنيست #حكومة طوارئ #نتنياهو #الاحزاب الاسرائيلية #يائير لبيد #موشيه يعلون

الأكثر قراءة اليوم

مع تفشي كورونا... إحصائية مرعبة لسكان أوروبا في عدم غسل اليدين بعد قضاء الحاجة

شاهد... صورة ظهرت خلف الملك سلمان تحدث ضجة على الإنترنت

هكذا ستبدو حكومة نتيناهو ـ غانتس

"حماس" تعلق على مبادرة الحوثي تجاه معتقليها في السعودية

الصحة بغزة تعلن نتائج فحص 98 عينة.. وتؤكد لا صحة لأنباء تسجيل إصابات جديدة بكورونا

وفاة مواطن متأثرا بجراحه جراء حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا الى 23

بلدية غزة تصدر تنويها مهما بشأن الاسواق الشعبية في المدينة..

الأخبار الرئيسية

ملحم

ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا و100 عينة من بلدة ارطاس والمحافظات لا زالت قيد الفحص

نتنياهو يعلن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: لا مفر من فرض الاغلاق الشامل!

الصحة بغزة: استمرار الحصار الاسرائيلي يهدد المقومات الصحية والانسانية لمواجهة فيروس كورونا

كورونا في اسرائيل: 12 حالة وفاة و3035 اصابة بينها 49 حرجة

رئيس الحكومة البريطانية يؤكد إصابته بفيروس كورونا