نتنياهو يعلن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: لا مفر من فرض الاغلاق الشامل!

القدس المحتلة / سما /

عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم سلسلة من الجلسات حول مواصلة الإجراءات التي من شأنها التعامل مع أزمة كورونا وشراء المستلزمات الطبية والاستعدادات للاغلاق.

وأوعز رئيس الوزراء بالاستعداد "لتشديد القيود على حركة السكان بشكل ملحوظ حيث سيكون هناك تقليص أكبر في عدد السكان المتواجدين خارج المنازل وذلك من أجل منع تفشي وباء كورونا."

كما أوعز نتنياهو بتشديد إجراءات إنفاذ القانون بحق المحلات التجارية والصيدليات بغية التأكد من الحفاظ على مسافة بين الأشخاص وعلى النظافة وعلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة.

وقال نتنياهو خلال الجلسة إنه في حال عدم ملاحظة تغير في عدد المصابين خلال اليومين المقبلين لن يكون هناك مفر من فرض الاغلاق الشامل.

وسيتم طرح المخططات الجديدة لتشديد القيود على حركة السكان على نتنياهو والوزراء خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد ذكرت في وقت سابق، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" في حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، وأن الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وتابعت الصحيفة: "هذا الخندق خصص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرر استخدامه لإدارة أزمة كورونا، وأوضحت مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو أن الحديث يدور عن أداة إضافية للإدارة والسيطرة والمراقبة على أزمة كورونا، التي يبدو أنها سترافقنا لفترة طويلة من الزمن".

من جانبها، أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، قد أعلنت، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا) في إسرائيل الى 12 شخصاً، وذلك بعد وفاة إسرائيلي يبلغ م العمر 80 عاما في مستشفى وولفسون.

بدورها، أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بين عناصر الجيش الاسرائيلي الى 52 شخصاً.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن 2139 عنصرا من الطواقم الطبية والأطباء يخضعون للعزل المنزلي بسبب الفيروس.