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"لجنة الطوارئ" تغلق مداخل قرية أرطاس

الجمعة 27 مارس 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لجنة الطوارئ" تغلق مداخل قرية أرطاس


بيت لحم / سما /

 أغلقت لجنة الطوارئ في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، اليوم الجمعة، كافة مداخل القرية، بعد أن جرى تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" فيها، أعلن عنهما الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في إيجازه الصحفي الصباحي.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في القرية سمير أبو صوي، إنه فور الإعلان عن تسجيل إصابتين لشاب ووالدته، تم إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، إلا للحالات الضرورية.

وأضاف أبو صوي أن طاقم الدفاع المدني قام بتعقيم القرية، مشيرا إلى أن نحو 30 مواطنا ممن اختلطوا بالمصابين، دخلوا في الحجر الصحي المنزلي.

#بيت لجم #كورونا #قرية أرطاس

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