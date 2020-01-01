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إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 27 مارس 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

 أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا الرصاص الحي و"المعدني" وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما بعيار معدني في قدمه، جرى علاجه ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن قناصة جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل، عرف منها منزل المواطن عبد الرزاق عامر، بالإضافة إلى تحطيم نوافذ العديد من المنازل جراء إطلاق قنابل الصوت والرصاص "المطاطي" صوبها، عرف منها منزلا المواطنين أسامة عامر ومهند عامر، كما تم تخريب خزان ماء يعود للمواطن عماد عبد اللطيف.

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